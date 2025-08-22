Video Las sorprendentes declaraciones de Santi Gimenez que definen su futuro

Santiago Gimenez, delantero del AC Milan, rompió el silencio respecto a los rumores que lo ponen fuera del conjunto 'rossonero' para esta temporada que recién inicia en el futbol de Europa.

Por medio de un mensaje en redes sociales, el 'Bebote' se comprometió enteramente con la escuadra lombarda y confía en lograr una buena temporada con el Milan.

"La única verdad es que mañana empieza la Serie A !!! y que va a ser una increíble temporada!! Andiamoooooo Forza Milan!!!", escribió el ex de equipos como Cruz Azul y Feyenoord de Países Bajos.

La llegada de Massimiliano Allegri al banquillo del Milan para esta temporada desató rumores respecto a que Santi Gimenez no sería del tod odel agrado de su nuevo timonel; no obstante, el propio Allegri optará por darle un voto de confianza al mexicano.

De hecho,Massimiliano Allegri adelantó que Santi Gimenez está previsto para ser titular en el partido ante Cremonese, el de la Jornada 1 dentro de la Serie A del Milan este fin de semana.

"Estoy muy contento con la actitud de Santiago Giménez. Espero que pueda jugar todo el partido vs Cremonese, ya que empezó a entrenar el 5 de agosto".