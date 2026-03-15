Milan Rafael Leao discute y empuja a Allegri por sacarlo de cambio en el Lazio vs. Milan El delantero portugués del Milan hizo berrinche en el Estadio Olímpico de Roma por salir de cambio.

Video Rafael Leao discute y empuja a Allegri por sacarlo del partido Lazio vs. Milan

Rafael Leao está en el ojo del huracán por hacer un berrinche en el Milan donde terminó empujando a su técnico Massimiliano Allegri en pleno partido ante Lazio.

Leao no estaba teniendo un buen partido, por lo que Allegri lo sacó del campo al minuto 68 para ingresar a Niclas Füllkrug en busca de remontarle a Lazio en la Jornada 29 de la Serie A.

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Al ver su número en el tablero electrónico, el delantero portugués no podía creerlo y se retiraba del campo caminando lento, por lo que su compañero, el portero Mike Maignan, se acercó a él para agilizar su salida del campo.

Incluso, Allegri entró a la cancha para darle un abrazo, pero Leao se lo quitó de encima con un pequeño empujón para después reclamarle el movimiento. Allegri lo volvió a abrazar y el portugués de nueva cuenta se zafó de entre sus brazos.

En la banca, Rafael Leao siguió con el berrinche lanzando una botella contra el suelo para después patearla.

El Milan no pudo remontar el partido y terminó perdiendo 1-0 con gol de Gustav Isaksen al minuto 26 para alejarse a ocho puntos del liderato del Inter en la Serie A.

Rafael Leao, de 26 años, registra 10 goles en 24 partidos de esta temporada.

Por su parte, el mexicano Santiago Gimenez sigue sin ser convocado al Milan, pero su regreso a las canchas podría darse pronto luego de que en la semana volviera a entrenar con el primer equipo.