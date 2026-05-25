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    Allegri deja de ser técnico del AC Milan

    El director técnico Massimiliano Allegri, así como el CEO, el director y el jefe de escauteo fueron cesados tras no clasificar a la Champions League.

    Por:Omar Carrillo
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    Video Massimiliano Allegri deja de ser técnico del AC Milan

    AC Milan ha despedido este lunes a una serie de personajes directivos claves del club luego de que el domingo pasado cayeran ante Cagliari en la Jornada 38 de la Serie A y con ello no se clasificaron a la próxima UEFA Champions League. Entre ellos, el director técnico Massimiliano Allegri que solo tenía un año en el puesto.

    Así lo informó el insider Fabrizio Romano, especialista en fichajes, vía sus redes sociales.

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    "El AC Milan ha destituido a todas las figuras clave del club tras no clasificarse para la Liga de Campeones", escribió en sus redes sociales para a continuación dar la lista encabezada por el director técnico Allegri: Giorgio Furlani, CEO; Igli Tare, director y Geoffrey Moncada, jefe de escauteo.

    Y es que prácticamente toda la temporada, el Milan estuvo en posiciones para clasificar al máximo torneo de clubes de la UEFA, pero tras último duelo solo les alcanzó para la Europa League.

    Cagliari lo 'arrojó al fuego' con la derrota. Un el empate habría conseguido el tan ansiado puesto en la Champions, pero finalizó la campaña con 70 unidades en el sexto sitio del torneo.

    Ahora con el cese de los directivos queda en el aire la situación de los jugadores, incluidos Santiago Gimenez, el atacante mexicano que deberá presentarse este martes 26 de mayo a la concentración de la Selección Mexicana que dirige Javier Aguirre rumbo al Mundial 2026.

    Video Duro golpe del Milan a Santi Giménez a días de conocer la lista del Mundial
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