Milan Giménez da asistencia, pero AC Milan cae y no clasifica a Champions El delantero mexicano jugó ante Cagliari su último partido de la campaña en Serie A antes de concentrar con el Tri.

Video Duro golpe del Milan a Santi Giménez a días de conocer la lista del Mundial

Santiago Giménez en su último juego de la campaña con el AC Milan fio una asistencia, pero su equipo cayó 1-2 ante el Cagliari en la Jornada 38 de la Serie A y con ello el conjunto dirigido por Massimiliano Allegri no estará en la siguiente Champions League.

El dato cobra tintes trágicos, por el hecho que prácticamente toda la temporada estuvieron en posiciones del máximo torneo de clubes de la UEFA, pero en el último duelo solo les alcanzó para la Europa League.

PUBLICIDAD

El atacante mexicano, únicamente jugó 45 minutos del partido y luego salió de cambio, pero en ese lapso se dio a notar con la asistencia del gol a Alexis Saelemaekers, a los dos minutos de juego. Acomodó el balón de cabeza a la entrada de su compañero para la anotación.

Luego se enzarzó y discutió con Juan Rodríguez, tras una ruda entrada que recibió a los 15. Todavía reclamó a Youssouf por no darle un servicio frente al arco y, finalmente, con un hombre encima no pudo darle dirección de portería a un balón a los 39.

Pero para el segundo tiempo, ya no salió al campo y en su lugar ingresó Christian Pulisic.

Ahora, tras completar el torneo de la Serie A, deberá presentarse este martes 26 de mayo a la concentración de la Selección Mexicana que dirige Javier Aguirre rumbo al Mundial 2026.

AC Milan fuera de Champions League

Los goles del Cagliari fueron obra de Borrelli, a los 19, y de Juan Rodríguez, a los 56, y dio una estupenda segunda mitad. Además del tanto que marcó en ese lapso, estuvo muy cerca de anotar al menos en tres ocasiones, pero Maignan lo impidió.

Milan ni con el ingresó de Modric consiguió el ansiado punto que les habría dado un puesto en la Champions. Finalizó la temporada con 70 unidades en el sexto sitio del torneo. Por su parte, el rival alcanzó 43 puntos y finalizó en 14.