    Milan

    Tremenda asistencia de Santiago Gimenez en el inicio de temporada del Milan

    El mexicano asistió a Christian Pulisic para sellar la victoria ante Bari y avanzar en la Coppa Italia.

    Por:
    Kevin R. Yu.
    Santiago Gimenez asisitió en su primer partido con Milan.
    Imagen Getty Images
    Santiago Gimenez asisitió en su primer partido con Milan.

    Santiago Gimenez debutó en la temporada 2025-26 con asistencia para que el Milan venciera 2-0 al Bari y avanzara a la Segunda Ronda de la Coppa Italia.

    Triunfo agridulce para el Milan de Massimiliano Allegri, pues perdió a uno de sus mejores jugadores por lesión: Rafael Leao.

    El extremo portugués abrió el marcador al 14’ con un cabezazo, pero un par de minutos después salió de cambio por una lesión en el gemelo de la pierna derecha.

    En su lugar entró Santi Gimenez, quien al inicio del segundo tiempo hizo una pared con Christian Pulisic para asistir al estadounidense para el 2-0 al 48’.

    El partido, disputado en el Estadio de San Siro, significó el debut oficial de Luka Modric con el Milan después de participar en el amistoso donde los rossoneros fueron goleados 4-1 por el Chelsea.

    Con la victoria, el Milan calificó a la Segunda Ronda de la Coppa Italia donde se enfrentará al Lecce el próximo 24 de septiembre.

    Mientras que su debut en la Serie A será el sábado 23 de agosto ante el Cremonese.

    Video ¡Inédito! Santiago Gimenez jugará en Australia

