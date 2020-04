Italia analiza seguir los pasos de Francia y Holanda

"Estamos en contacto con la Federación Italiana de Futbol , pero reanudar los entrenamientos no significa reanudar los campeonatos. Si no queremos incertezas, hay que seguir el camino de Francia y Holanda y parar todo. El camino para reanudar el campeonato es cada vez más estrecho y pensaría en la próxima temporada, Francia puede empujar Italia a hacer lo mismo y podría haber una mayoría de presidentes lista para pedir la suspensión definitiva".

Spadafora, sin embargo, rechaza el papel de mata-futbol: "Estaría loco si demonizara el Calcio, que lleva dinero a todo el sistema deportivo. Pero si no se puede reiniciar en seguridad, habrá que parar y es absurdo que alguno no lo entienda. No creo que haya pruebas para todos y no se olviden que varios equipos acabaron en cuarentena al principio de la pandemia".