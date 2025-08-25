    Milan

    Se cae fichaje de Boniface con Milan por no pasar exámenes médicos

    Esta es la razón por la que el nigeriano no pudo fichar con el conjunto de la Serie A.

    Por:
    Juan Regis.
    Video Respira Santi: La escalofriante lesión que tiró el fichaje de su ‘rival’ en Milan

    Santiago Gimenez puede estar tranquilo, al menos por ahora, luego de que el fichaje de Víctor Boniface con el Milan se cayera porque el atacante nigeriano no aprobó los exámenes médicos.

    La razón por la que Boniface ya no será el rival directo de Santi en la delantera del cuadro rossonero es que el nigeriano no aprobó los exámenes médicos por las recurrentes operaciones y lesiones que ha tenido en su rodilla derecha.

    Tras la noticia del fichaje fallido, las redes sociales compartieron una serie de fotografías de las brutales cicatrices que Boniface tiene en su rodilla por las diferentes cirugías de ligamento cruzado que ha tenido a lo largo de su carrera.

    El jugador, quien seguirá militando con el Bayer Leverkusen, rompió el silencio tras la noticia y lanzó un mensaje para sus críticos.

    "Equipos como el Milan me quieren y dicen que no tengo seriedad. Son unos payasos. Si dicen que no soy un jugador serio con este nivel, entonces prefiero quedarme donde estoy", fueron las enigmáticas palabras de Boniface.

    Por ahora, Santi Gimenez tiene asegurada la titularidad con Milan antes de que el club encuentre a otro candidato para competirle al mexicano, quien no ha tenido el mejor arranque de temporada.

