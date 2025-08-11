Video Milan en pie de una decisión que puede afectar a Santi Gimenez

Santiago Gimenez rompió el silenció y se pronunció a la posibilidad de que el Milan fiche un nuevo delantero para la temporada 2025-26 que está por comenzar.

Según la prensa italiana, el Milan está en la búsqueda de un nuevo ariete y tiene en la mira a Rasmus Hojlund del Manchester United, y a Dusan Vlahovic de la Juventus. Esto piensa Santi Gimenez al respecto.

PUBLICIDAD

“¿Me preocupa la llegada de otro delantero? No, al contrario. Sería una alegría y una satisfacción. Cuanto más grande y competitiva sea la plantilla, más creceremos. Trabajaré para marcar muchos goles”, expresó el Bebote en entrevista con Sky Sports.

Santiago Gimenez se ilusiona con Modric en el Milan

“No prometo nada, pero quiero ganar el Scudetto con el AC Milan. La llegada de Modric, que ha ganado tantos títulos, sin duda nos motivará. Hay un ambiente diferente en Milanello que en los últimos meses, y se siente genial”, señaló.

Gimenez aseguró que los fans rossoneros verán una nueva versión de él luego de tener altibajos en su primer semestre con el Milan donde registró seis goles y tres asistencias en 19 partidos.

"Tengo mucha energía para lo que viene y lo daré todo por el club. Soy el mismo Santiago, pero con más hambre, más ganas y, sobre todo, más pasión.

“El mercado de fichajes de invierno es difícil; llegas a un equipo nuevo y la situación no es fácil. Pero ahora todo empieza desde cero. Tengo mucha hambre y creo en mí mismo y en el equipo”, sentenció el mexicano.