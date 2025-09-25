Video ¡Gracias por todo! El emotivo mensaje de retiro de leyenda del futbol

Sergio Busquets anunció su retiro del futbol profesional y pondrá fin a una carrera ilustre qu se extendió por casi 20 años y en donde formó parte del llamado mejor Barcelona de la historia.

Por medio de un video en sus redes sociales, 'Busi' confirmó que solamente le restan unos meses en su carrera profesional, es muy posible que su trayectoria termine hasta donde tope el Inter Miami, su actual equipo, en la temporada actual de la MLS.

PUBLICIDAD

“Hola a todos. Siento que ha llegado el momento de decir adiós a mi carrera como futbolista profesional. Han sido casi 20 añoSergio s disfrutando esta historia increíble que siempre soñé. El futbol me ha regalado vivencias únicas en lugares maravillosos junto a los mejores compañeros de viaje.

“Guardo recuerdos muy felices desde niño. Desde Badía hasta filial del Barça pasando por Barberá, Lleida y Jabac. Gracias al Futbol Club Barcelona , el club de mi vida, ahí cumplí los sueños que tenia de niño, vestido la camiseta que amaba en cientos de partidos, celebré muchos títulos y vivi momentos únicos en el Camp Nou que jamas olvidaré, dijo Busquets en su video.

“Gracias a la Selección Española, fue un honor representar tantas veces y disfrutar de logros que siempre quedarán en mi corazón. Gracias al Inter Miami por dejarme ser parte de un club nuevo y en crecimiento en el que quise vivir una nueva experiencia ya portar mi granito de arena... gracias a los fans de todos el mundo por su cariño y respeto, ojalá haya podido devolverles una pequeña parte de lo que significaron para mí. Estos serán mis últimos meses en el terreno de juego", agregó 'Busi'.