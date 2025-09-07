    Futbol

    ¡Se arma la campal en partido de futbol amateur en Guadalajara!

    Varios lesionados dejó una pelea en instalaciones de club deportivo en Guadalajara, policía municipal intervino en el incidente.

    Por:
    Redacción.
    Video ¡Se arma la campal en partido de futbol amateur en Guadalajara!

    Lo que debía ser una tarde tranquila de futbol terminó en pelea entre dos equipos amateurs que pertenecen al club deportivo FutCenter Terranova en Guadalajara, Jalisco.

    A pesar de la fuerte tormenta que se presentó la tarde del sábado en la Perla de Occidente, los jugadores del equipo Newcastle, con playeras verdes y shorts blancos, agredieron a los del Niupi, que usaban vestimenta en azul.

    Uno de los agredidos es golpeado por la espalda por un hombre vestido de negro y derriba a un futbolista, para posteriormente patearlo en la cabeza en repetidas ocasiones.

    En otra parte del video se aprecia que cuatro jugadores del Newcastle tiran a otro futbolista para de igual forma patearlo y agarrarlo a golpes.

    El club deportivo condenó y lamentó los hechos sobre todo del lado del Newcastle, por lo que colaboran con las autoridades para dar con los responsables. De inmediato fueron expulsados y no volverán a jugar en esas instalaciones.

    Al momento no se tiene a ninguna persona detenida, por la pelea.


