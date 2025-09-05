    Futbol

    Santos y Orlando City jugarán Final del Torneo Internacional de Fuerzas Básicas

    Los Guerreros tienen la oportunidad de ganar su primer título del renombrado torneo.

    Por:
    TUDN
    Torneo Internacional de Fuerzas Básicas
    Imagen Manlio Contreras /Imago
    Torneo Internacional de Fuerzas Básicas

    Tras siete jornadas disputadas se definió la Gran Final del Torneo Internacional de Fuerzas Básicas de la Liga MX entre Santos Laguna y Orlando City SC como parte de la décima edición del torneo.

    La Gran Final está integrada por los líderes del Grupo 1 y Grupo 2. El torneo se dividió en dos grupos, uno nacional y otro internacional. Los ocho Clubes jugaron 7 partidos ante el resto de los equipos.

    De coronarse campeón, Santos Laguna ganaría el primer título de esta índole; en caso de que sea el conjunto del Orlando City SC se convertiría en el tercer club internacional en levantar el trofeo en la historia del torneo.

    Este sábado 6 de septiembre a las 11:00 hrs. se llevará a cabo la Gran Final del Torneo Internacional de Fuerzas Básicas 2025 en las instalaciones de la Federación Mexicana de Fútbol, en Toluca, Estado de México.

    Resultados de los Grupos

    GRUPO 1


    Santos Laguna - 13 pts.
    Pumas - 11 pts.
    Necaxa - 10 pts.
    Rayados - 8 pts.

    GRUPO 2


    Orlando City SC - 16 pts.
    Real Salt Lake - 11 pts.
    Selección Mexicana Sub 16 - 7 pts.
    Peñarol - 2 pt

    El duelo por el título tiene a los dos mejores equipos del certamen, los Laguneros tienen en sus filas a Lucca Vuoso, hijo de Vicente Marías Vuoso y que fue el campeón goleador del torneo con 8 anotaciones, mientras que el Orlando City avanzó siendo el que más unidades sumó.

    Además en el último partido de la fase regular, se enfrentaron estos equipos y se impusieron 3-0 los Albiverdes sobre los de la MLS.

