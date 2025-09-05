Santos y Orlando City jugarán Final del Torneo Internacional de Fuerzas Básicas

Tras siete jornadas disputadas se definió la Gran Final del Torneo Internacional de Fuerzas Básicas de la Liga MX entre Santos Laguna y Orlando City SC como parte de la décima edición del torneo.

La Gran Final está integrada por los líderes del Grupo 1 y Grupo 2. El torneo se dividió en dos grupos, uno nacional y otro internacional. Los ocho Clubes jugaron 7 partidos ante el resto de los equipos.

De coronarse campeón, Santos Laguna ganaría el primer título de esta índole; en caso de que sea el conjunto del Orlando City SC se convertiría en el tercer club internacional en levantar el trofeo en la historia del torneo.

Este sábado 6 de septiembre a las 11:00 hrs. se llevará a cabo la Gran Final del Torneo Internacional de Fuerzas Básicas 2025 en las instalaciones de la Federación Mexicana de Fútbol, en Toluca, Estado de México.

Resultados de los Grupos

GRUPO 1



Santos Laguna - 13 pts.

Pumas - 11 pts.

Necaxa - 10 pts.

Rayados - 8 pts.

GRUPO 2



Orlando City SC - 16 pts.

Real Salt Lake - 11 pts.

Selección Mexicana Sub 16 - 7 pts.

Peñarol - 2 pt

El duelo por el título tiene a los dos mejores equipos del certamen, los Laguneros tienen en sus filas a Lucca Vuoso, hijo de Vicente Marías Vuoso y que fue el campeón goleador del torneo con 8 anotaciones, mientras que el Orlando City avanzó siendo el que más unidades sumó.