    Samuel Umtiti, campeón del mundo con Francia, se retira ¡con 31 años!

    El defensa brilló y fue multicampeón con el Barcelona; tras ganar la Copa del Mundo su carrera fue en debacle.

    Por:
    Kevin R. Yu.
    Samuel Umtiti, multicampeón con el Barcelona y campeón del mundo con la selección de Francia en Rusia 2018, sorprendió al anunciar su retiro con apenas 31 años de edad.

    El defensa decidió colgar los botines después de una etapa complicada marcada por la falta de continuidad y numerosas lesiones en los últimos años de su carrera.

    "Después de una intensa carrera con altibajos, ha llegado el momento de decir adiós. Lo di todo con pasión y no me arrepiento de nada", publicó Umtiti en su cuenta de Instagram acompañado de un emotivo video.

    El central francés se retira tras haber jugado en el Olympique de Lyon, Barcelona, Lecce y Lille, su último club en los dos últimos años donde apenas pudo jugar 13 partidos.

    Con el Barcelona vivió su mejor etapa al ganar siete títulos, la mayoría siendo titular.

    La debacle de su carrera llegó después de levantar la Copa del Mundo, pues desde 2018 a la fecha sufrió un total de 18 lesiones que le hicieron perderse cerca de 170 partidos.

    De esta manera, Francia se quedó sin sus dos centrales titulares con los que proclamó campeón del mundo en Rusia 2018, ya que Raphael Varane también anunció su retiro el año pasado con la misma edad.

