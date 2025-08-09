    Futbol

    Salah carga contra la UEFA tras muerte del 'Pelé palestino' en Gaza

    Suleiman Al-Obeid murió por un ataque aéreo del ejército de Israel en el sur de la Franja de Gaza.

    Por:
    Kevin R. Yu.
    Video Salah critica a la UEFA tras muerte del ‘Pelé palestino’ en Gaza

    Mohamed Salah, estrella del Liverpool, cargó contra la UEFA tras homenajear a Suleiman Al-Obeid, conocido como el ‘Pelé palestino’ y que perdió la vida el pasado miércoles por un ataque aéreo del ejercito de Israel en Gaza.

    La UEFA le dedicó un mensaje al considerado mejor futbolista en la historia de Palestina: “Despedimos a Suleiman Al-Obeid, el ‘Pelé palestino’. Un talento que dio una enorme esperanza a innumerables niños, incluso en los tiempos más oscuros”.

    La publicación causó molestia en Salah por no especificar la razón de muerte, a lo que cuestionó a la UEFA: “¿Pueden decir cómo murió, dónde y por qué?”.

    Suleiman Al-Obeid falleció a los 41 años y tenía cinco hijos. La Federación Palestina de Futbol denunció que el histórico jugador “fue martirizado después de que las fuerzas israelíes atacaran a quienes esperaban ayuda humanitaria en el sur de la Franja de Gaza”.

    El Pelé palestino comenzó su carrera en el Khadamat Al-Shati y posteriormente militó en el Club del Centro Juvenil Al-Amari y en el Club Deportivo de Gaza.

    Al-Obeid se convirtió en un ídolo de su país al anotar más de 100 goles en su carrera. Con su selección, disputó partidos de clasificación para la Copa Desafío de la AFC y para el Mundial de Brasil 2014.

