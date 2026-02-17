FA Cup Ryan Reynolds y Hugh Jackman tienen épica reacción por Chelsea, próximo rival del Wrexham El dúo de actores, conocidos por ser Deadpool y Wolverine en pantalla, se vuelven virales en el sorteo de la FA Cup.

Video La épica reacción de 'Deadpool y Wolverine' al ver al Chelsea como rival

Ryan Reynolds y Hugh Jackman, reconocidos actores de Hollywood, sobre todo por sus papeles de Deadpool y Wolverine respectivamente, se volvieron virales al enterarse que el Wrexham enfrentará al Chelsea dentro de los Octavos de Final de la FA Cup.

PUBLICIDAD

El sorteo del torneo más antiguo del mundo en el futbol se realizó de cara a la también llamada quinta ronda y ambos actores estaban muy interesados en el resultado ante la presencia del modesto equipo de la Championship.

Ryan Reynolds es uno de los propietarios del Wrexham, por lo que convivió con su gran amigo Hugh Jackman en el momento en el que el destino dictó suerte para el conjunto de la segunda categoría, que le tocará recibir al Chelsea en la próxima ronda.

La escuadra 'Blue', una de las grandes favoritas a llevarse el certamen, ocasionó que ambos actores tuvieran una épica reacción, incluso Reynolds no desaprovechó para tirar alguna palabra altisonante.