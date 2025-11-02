    Pumas UNAM

    Efraín Juárez reacciona de firma peculiar ante las protestas de aficionados

    A pesar de la victoria sobre Xolos, la afición de Pumas sigue molesta por el mal desempeño del equipo.

    Por:
    Raúl Martínez.
    Video ¿Los reto? Así reaccionó Efraín Juárez a reclamos de los aficionados

    A pesar de la contundente victoria de Pumas sobre Xolos de Tijuana, los aficionados mostraron su molestia por el mal torneo que ha tenido el cuadro universitario y Efraín Juárez reaccionó de una forma peculiarante las protestas al finalizar el partido.

    Previo al arranque del partido los jugadores de los Pumas dieron la espalda a la Rebel, barra del equipo, durante el tradicional himno de la UNAM, algo que causó al principio controversia.

    PUBLICIDAD

    Y en pleno partido la barra de los Pumas, en forma de protesta, dejó de alentar a su equipo a pesar del triunfo sobre los Xolos y al finalizar el cotejo dejaron a los jugadores entonar solos el ‘Goya’, algo que sorprendió a los mismos futbolistas y a Efraín Juárez.

    Ante esta protesta de los aficionados que portaban playeras con la leyenda “ Respeten Nuestra Historia”, el estratega de los Pumas se plantó frente a ellos para cruzarse de brazos y mirar fijamente a la grada.

    Algunos seguidores abuchearon a Juárez quien tras unos segundos mirando a los aficionados les aplaudió y se retiró hacia los vestidores.

    Y en conferencia de prensa el técnico de Pumas afirmó que comprende los reclamos y espera darles una alegría muy pronto.

    “La protesta me parece que es totalmente fundamentada. Tenemos la mejor barra del país, entiendo su frustración, su malestar. Los conozco hace 20 años y hemos pasado las buenas porque hemos cargado campeonatos. Hemos pasado las malas porque estamos en esta situación y solo agradecerles. Ojalá podamos darles alegrías pronto para que se sientan orgullosos”; indicó Efraín Juárez.

    Video ¡Inédito! Efraín Juárez desconoce a Aaron Ramsey en conferencia

    Más sobre Liga MX

    5:58
    Resumen | Querétaro tiene vida en Día de Muertos

    Resumen | Querétaro tiene vida en Día de Muertos

    1:34
    ¡Garrafal falla de Cañoneros! Jordan Sierra se pierde el empate

    ¡Garrafal falla de Cañoneros! Jordan Sierra se pierde el empate

    2 min
    Resumen Querétaro vs. Mazatlán: goles, resultado y highlights partido de Jornada 16 Liga MX

    Resumen Querétaro vs. Mazatlán: goles, resultado y highlights partido de Jornada 16 Liga MX

    1:35
    ¡Se lesiona Pablo Barrera! 20 años de trayectoria terminan para el jugador

    ¡Se lesiona Pablo Barrera! 20 años de trayectoria terminan para el jugador

    1:29
    ¡El Gallo Blanco canta en el Corregidora! Golazo de cabeza de Ali Ávila

    ¡El Gallo Blanco canta en el Corregidora! Golazo de cabeza de Ali Ávila

    Relacionados:
    Pumas UNAMEfraín Juárez

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    La Trevi sin filtro
    Gratis
    El Conquistador: Luna de miel extrema
    Gratis
    Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
    Instintos
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX