A pesar de la contundente victoria de Pumas sobre Xolos de Tijuana, los aficionados mostraron su molestia por el mal torneo que ha tenido el cuadro universitario y Efraín Juárez reaccionó de una forma peculiarante las protestas al finalizar el partido.

Previo al arranque del partido los jugadores de los Pumas dieron la espalda a la Rebel, barra del equipo, durante el tradicional himno de la UNAM, algo que causó al principio controversia.

Y en pleno partido la barra de los Pumas, en forma de protesta, dejó de alentar a su equipo a pesar del triunfo sobre los Xolos y al finalizar el cotejo dejaron a los jugadores entonar solos el ‘Goya’, algo que sorprendió a los mismos futbolistas y a Efraín Juárez.

Ante esta protesta de los aficionados que portaban playeras con la leyenda “ Respeten Nuestra Historia”, el estratega de los Pumas se plantó frente a ellos para cruzarse de brazos y mirar fijamente a la grada.

Algunos seguidores abuchearon a Juárez quien tras unos segundos mirando a los aficionados les aplaudió y se retiró hacia los vestidores.

Y en conferencia de prensa el técnico de Pumas afirmó que comprende los reclamos y espera darles una alegría muy pronto.

“La protesta me parece que es totalmente fundamentada. Tenemos la mejor barra del país, entiendo su frustración, su malestar. Los conozco hace 20 años y hemos pasado las buenas porque hemos cargado campeonatos. Hemos pasado las malas porque estamos en esta situación y solo agradecerles. Ojalá podamos darles alegrías pronto para que se sientan orgullosos”; indicó Efraín Juárez.