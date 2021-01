El Real España fortalece su ataque con un delantero mexicano

"Sé lo que se juega. Siento que como delantero tengo que trazarme metas. Antes de venir me compormetí a ser goleador del torneo y voy a trabajar para eso. Desde que llegué me consultaron si quería entrenar y dije que sí. Le dijo a la gente que crea, estaré comprometido y les daré mucha satisfacción".

"Soy un nueve natural referente. Me gusta estar en el área. También me gusta jugar de poste, es lo más fuerte que tengo para jugar. mi fuerte es el remate de cabeza y me gusta moverme mucho para que el rival no me detecte, soy un dolor de cabeza para los defensas, pero mi mayor juego es estar dentro del área", comentó el futbolista.