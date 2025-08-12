Rafael Puente tenía tiempo sin dirigir a un equipo de futbol, esta noche sorprendió con el anuncio de que volverá a los banquillos, su nuevo equipo ha causado revuelo en todo México.

A través de redes sociales, la cuenta oficial de Club de Cuervos le dio la bienvenida a nuestro amigo y comentarista en TUDN, por lo que le deseamos el mejor de los éxitos.

“Hoy no es un día nublado para el equipo, damos la bienvenida a Rafael Puente como Director Técnico del equipo masculino en Club de Cuervos FC. Su experiencia y liderazgo serán clave para afrontar esta temporada y llevar al equipo al siguiente nivel… BIENVENIDO”, así lo dieron a conocer.

Cabe recordar que Puente jr ya tuvo una experiencia en la Kings League, dirigió a Muchachos FC, equipo con el que no pudo llegar a pelear por el campeonato.

Equipos como Lobos BUAP, Querétaro, Atlas y Pumas han sido parte del camino del estratega, como directivo estuvo en Chivas.