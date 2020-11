Diego Armando Maradona está en una operación de la cabeza en Buenos Aires debido a un hematoma subdural y Leopoldo Luque es el médico que realiza la cirugía, un nombre que no pasa desapercibido.

A pesar de tener el mismo nombre, el médico y el jugador no tienen parentesco alguno, aunque se afirmó en algunos medios que tenían algo que ver en algún momento.

¿QUIÉN ES LEOPOLDO LUQUE?

"No lo podíamos creer. ‘¿Qué Diego? ¿Diego Maradona?‘, preguntábamos. Hasta el día que tuvimos que ir a verlo no contamos nada, por las dudas. La noche anterior no dormimos, antes de llegar tuvimos que tomar un miorrelajante, porque estábamos muy nerviosos", recordó en entrevista al Clarín.