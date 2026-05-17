Chelsea Xabi Alonso firma como director técnico del Chelsea El español será parte del conjunto de la Premier League inglesa a partir del 1 de Julio.

Video Xabi Alonso firma como nuevo director técnico del Chelsea

Xabi Alonso fue anunciado como nuevo director técnico del Chelsea a partir del 1 de julio tras acordar un contrato de cuatro años. Así lo anunció la entidad londinense vía sus redes sociales.

"Chelsea Futbol Club se complace en anunciar el nombramiento de Xabi Alonso como entrenador del equipo masculino. El español comenzará su rol el 1 de julio de 2026, tras acordar un contrato de cuatro años en Stamford Bridge. ¡Bienvenido al Chelsea, Xabi!" se lee en la cuenta oficial de X del club.

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Alonso viene de dos experiencias contrastantes en su haber como técnico. Con el Real Madrid fue duramente tratado y su paso fue corto, y sin galardones, mientras en el Bayer Leverkusen hizo historia al ganar la primera Bundesliga del conjunto, por si fuera poco lo hizo de manera invicta.

Del otro lado, Chelsea tuvo una campaña de tumbos y está a media tabla sin presencia en competencias europeas aseguradas. El sábado, incluso, cayó en la final de la FA Cup ante el Manchester City.

Xabi Alonso: "Tenemos la misma ambición"

En sus primeras declaraciones publicadas por el propio Chelsea, Alonso comentó: “El Chelsea es uno de los clubes más grandes del futbol mundial y me llena de un orgullo inmenso convertirme en manager de este gran club”.

Y añadió: "En mis conversaciones con la propiedad del equipo y con los directores técnicos ha quedado claro que compartimos la misma ambición. Queremos construir un equipo capaz de competir de forma regular al más alto nivel y que luche por trofeos".

"Hay mucho talento en este plantel y un gran potencial en este club y será un honor poder dirigirlo. Ahora nuestro foco está en trabajar duro, construir la cultura adecuada y ganar títulos", finalizó.