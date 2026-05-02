Marcel Ruíz ¿Marcel Ruiz se arrepiente? Club que 'rechazó' jugará en la Premier League El Ipswich Town consigue su regreso al máximo circuito del futbol de Inglaterra.

Video ¿Marcel Ruiz se arrepiente de no ir al Ipswich Town? Club que 'rechazó' está en la Premier League

El Ipswch Town, club inglés, consumó este sábado su regreso a la Premier League, el máximo circuito del futbol británico, un equipo que, en su momento, estuvo interesado en el mexicano Marcel Ruiz.

El actual mediocampista del Toluca fue buscado por el ahora club de la Premier Legue, aunque el propio Marcel Ruiz optó por quedarse con los Diablos Rojos.

PUBLICIDAD

La apuesta fue la continuidad en un equipo del cual es pieza clave, si bien ahora ha vivido momentos complicados debido a la ruptura parcial de un ligamento. Marcel Ruiz intenta incrementar su actividad en busca de estar a punto para con la Selección Mexicana rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 26.

De esta forma, Marcel Ruiz se perdió la oportunidad de estar en la Premier League, circuito en donde ya está Raúl Jiménez en el Fulham.