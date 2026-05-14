Manchester City ¿Pep Guardiola deja el Manchester City? Se filtra posible video de despedida En redes sociales circula un video del técnico español en el Etihad Stadium con los trofeos que ha ganado.

Video Se filtra posible video de despedida de Pep Guardiola con el Manchester City

Pep Guardiola podría estar viviendo sus últimos días en el Manchester City luego de que se filtrara un video que pone en duda su continuidad en el club de la Premier League.

En X está circulando un video en el que se vería a lo lejos a unPep Guardiola caminando en el centro del campo del Etihad Stadium entre los trofeos que ha ganado en el City.

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Aunque bien podría ser Guardiola, también podría tratarse de Bernardo Silva, de quien ya está confirmada su salida del equipo a final de temporada tras nueve años.

El técnico español de 55 años tiene contrato con el Manchester City hasta junio del 2027, pero no se descarta su salida, pues siempre ha mostrado su intención de dirigir algún día a una selección y su deseo podría cumplirse tras el Mundial 2026.

Incluso, en las últimas semanas ha sido vinculado con la selección italiana después de su fracaso al quedarse fuera de la Copa del Mundo por tercera vez consecutiva.

Pep Guardiola llegó al Manchester City en el verano del 2016 tras ser multicampeón con Barcelona y Bayern Múnich.