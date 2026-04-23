    Erling Haaland

    Erling Haaland come tacos en Manchester City y esta es su reacción

    El delantero noruego comió sus tacos como buen mexicano: con limón y cabeza inclinada.

    Por:Kevin R. Yu
    add
    Síguenos en Google
    Video Captan a Erling Haaland comiendo tacos y esta es su reacción

    El delantero noruego Erling Haaland protagonizó su momento más ‘mexicano’ al comer tacos después de su entrenamiento con el Manchester City.

    Haaland publicó en su canal de Youtube un vlog que tituló “un día en la vida de un futbolista profesional” donde muestra su rutina diaria con el club de la Premier League.

    PUBLICIDAD

    En el turno de tomar su hora de comida, se ve a Haaland entrando a la cocina del Manchester City para comer tacos y su reacción se hizo viral entre la afición mexicana.

    Como todo mexicano, le echó limón a su taco y lo tomó con la mano para comerlo inclinando la cabeza. “Sabe muy bueno”, comentó Haaland con una sonrisa en el rostro.

    La afición mexicana aplaudió el gesto de Haaland en redes sociales y lamentó que el delantero no juegue en México el Mundial 2026.

    La Selección de Noruega disputará la Fase de Grupos de la Copa del Mundo en Boston y Nueva York/Nueva Jersey donde enfrentará a Irak, Senegal y Francia.

    Erling Haaland, de 25 años, llegará en gran nivel a su primer Mundial al registrar 35 goles y siete asistencias en 47 partidos con el Manchester City.

    Relacionados:
    Erling HaalandManchester City

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Chiquis: Sin Filtro
    Chiquis: Sin Filtro
    Gratis
    El Mochaorejas
    Gratis
    Vecinos
    Un hombre por semana
    Polen
    Gratis
    ¿Quieres ser mi... novia?
    Tráiler: Los encantos del sinvergüenza
    Hermanas, Un Amor Compartido
    Gratis
    Doménica Montero
    Gratis
    Tráiler: Tan cerca de ti, nace el amor
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX