Erling Haaland Erling Haaland come tacos en Manchester City y esta es su reacción El delantero noruego comió sus tacos como buen mexicano: con limón y cabeza inclinada.

Video Captan a Erling Haaland comiendo tacos y esta es su reacción

El delantero noruego Erling Haaland protagonizó su momento más ‘mexicano’ al comer tacos después de su entrenamiento con el Manchester City.

Haaland publicó en su canal de Youtube un vlog que tituló “un día en la vida de un futbolista profesional” donde muestra su rutina diaria con el club de la Premier League.

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En el turno de tomar su hora de comida, se ve a Haaland entrando a la cocina del Manchester City para comer tacos y su reacción se hizo viral entre la afición mexicana.

Como todo mexicano, le echó limón a su taco y lo tomó con la mano para comerlo inclinando la cabeza. “Sabe muy bueno”, comentó Haaland con una sonrisa en el rostro.

La afición mexicana aplaudió el gesto de Haaland en redes sociales y lamentó que el delantero no juegue en México el Mundial 2026.

La Selección de Noruega disputará la Fase de Grupos de la Copa del Mundo en Boston y Nueva York/Nueva Jersey donde enfrentará a Irak, Senegal y Francia.