Chelsea Se estremece la Premier League con el duro choque entre Morgan Gibbs-White y Robert Sanchez Los jugadores del Nottingham Forest y el Chelsea requirieron sutura quirúrgica para sus respectivas lesiones.

Por: Alonso Ramírez Síguenos en Google

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Se llevó a cabo la Jornada 35 de la Premier League de Inglaterra donde el Chelsea recibió al Nottingham Forest, los Blues cayeron, pero eso quedó de lado tras el grave choque entre dos jugadores.

La acción se dio en la segunda mitad, un balón largo lo disputaron Morgan Gibbs-White del Nottingham Forest y el portero del Chelsea Robert Sanchez, sus cabezas chocaron y todos quedaron atentos a lo que pasaba en el campo.

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Los dos jugadores fueron atendidos y suturados, pero la imagen de Gibbs-White es más aparatosa al ver la zona de la cara en la que se le abrió, ambos se encuentran fuera de peligro por lo que se ha visto a través de las redes sociales.

Una historia en la cuenta de Sanchez, se lee el mensaje de apoyo a su compañero de profesión. “Vi que saliste peor que yo, espero que estés bien, grandulón”.

Por su parte, Morgan también subió una foto en su cuenta de instagram, en la que agradece los mensajes, “Gracias por los mensajes, qué victoria”.