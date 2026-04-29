    Chelsea

    FA impone sanción de cuatro años a Mykhailo Mudryk por dar positivo en doping

    El jugador de Ucrania no juega desde 2024 al recibir una suspensión provisional que fue aumentada.

    Por:Antonio Quiroga
    add
    Síguenos en Google
    Video Mykhailo Mudrik recibe sanción de cuatro por positivo en dopaje

    Mykhailo Mudryk dio positivo en control antidopaje en el 2024 y este miércoles 29 de abril ha recibido una sanción de cuatro años de parte de la Federación de Inglaterra (FA).

    De acuerdo a reportes de medios ingleses, a falta de ser oficial, el jugador ucraniano ya fue notificado de la resolución de la FA en las últimas horas y ya metió apelación, donde busca que le pase lo mismo que a Paul Pogba.

    PUBLICIDAD

    Más sobre EPL

    Erling Haaland come tacos en Manchester City y esta es su reacción
    1 mins

    Erling Haaland come tacos en Manchester City y esta es su reacción

    Premier League
    Chelsea despide a Liam Rosenior tras igualar racha negativa de hace 114 años
    1:08

    Chelsea despide a Liam Rosenior tras igualar racha negativa de hace 114 años

    Premier League
    Chelsea despide a Liam Rosenior por igualar marca negativa de hace 114 años
    1 mins

    Chelsea despide a Liam Rosenior por igualar marca negativa de hace 114 años

    Premier League
    Raúl Jiménez y Fulham se complican la vida en la Premier League
    1 mins

    Raúl Jiménez y Fulham se complican la vida en la Premier League

    Premier League
    Frank Lampard regresa al Coventry a la Premier League tras 20 años
    1 mins

    Frank Lampard regresa al Coventry a la Premier League tras 20 años

    Premier League
    Raúl Jiménez y el Fulham dejan sus respetos a Diogo Jota en visita a Liverpool
    1 mins

    Raúl Jiménez y el Fulham dejan sus respetos a Diogo Jota en visita a Liverpool

    Premier League
    Liverpool anuncia la salida de Andy Robertson al final de temporada
    2 mins

    Liverpool anuncia la salida de Andy Robertson al final de temporada

    Premier League
    Raúl Jiménez provoca reacción en Rodrigo, su competencia en Fulham, que da de qué hablar
    1 mins

    Raúl Jiménez provoca reacción en Rodrigo, su competencia en Fulham, que da de qué hablar

    Premier League
    Enzo Fernández es castigado por Chelsea tras polémicas declaraciones
    1 mins

    Enzo Fernández es castigado por Chelsea tras polémicas declaraciones

    Premier League
    ¡Crisis en el Tottenham! Se quedan sin DT mientras luchan por no descender
    1 mins

    ¡Crisis en el Tottenham! Se quedan sin DT mientras luchan por no descender

    Premier League

    Cabe recordar que Pogba dio positivo y tuvo sanción de cuatro años, pero tras meter apelación en el TAS se redujo a solo 18 meses sin jugar.

    Mudryk y su dopaje, ¿qué sustancia tomó?


    La historia de Mykhailo Mudryk comenzó en el 2024 cuando en diciembre de ese año fue notificado de haber dado positivo en dopaje en un control de orina en agosto de ese mismo año.

    La FA le notificó al Chelsea que, tras la comprobación por la prueba B, se le iba a imponer una sanción de un año provisional sin jugar, por lo que el ucraniano no ha visto actividad desde ese entonces.

    En aquel entonces, los Blues dieron a conocer la noticia a través de un comunicado de prensa y se reveló después que la sustancia que tomó fue meldonium, sustancia que mejora el rendimiento.

    " Chelsea Football Club confirma que la Federación Inglesa contactó recientemente con nuestro jugador, Mykhailo Mudryk, acerca de unas irregularidades en un control rutinario de orina”, se lee el comunicado del equipo en el que da a conocer la noticia.

    Contratado en enero del 2023, luego de un traspaso de alrededor de 112 millones de dólares desde el Shakhtar Donetsk de su país, el jugador firmó hasta junio del 2031, aunque no ha logrado consolidarse como delantero indiscutible de los Blues.

    Video El insólito club que acaba de fichar a mexicano tras su castigo por dopaje
    Relacionados:
    ChelseaMykhailo Mudryk

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Chiquis: Sin Filtro
    Chiquis: Sin Filtro
    Gratis
    El Mochaorejas
    Gratis
    Vecinos
    Un hombre por semana
    Polen
    Gratis
    ¿Quieres ser mi... novia?
    Los encantos del sinvergüenza
    Gratis
    Tráiler: Tan cerca de ti, nace el amor
    LALOLA
    Gratis
    De viaje con los Derbez
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX