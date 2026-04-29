Chelsea FA impone sanción de cuatro años a Mykhailo Mudryk por dar positivo en doping El jugador de Ucrania no juega desde 2024 al recibir una suspensión provisional que fue aumentada.

Video Mykhailo Mudrik recibe sanción de cuatro por positivo en dopaje

Mykhailo Mudryk dio positivo en control antidopaje en el 2024 y este miércoles 29 de abril ha recibido una sanción de cuatro años de parte de la Federación de Inglaterra (FA).

De acuerdo a reportes de medios ingleses, a falta de ser oficial, el jugador ucraniano ya fue notificado de la resolución de la FA en las últimas horas y ya metió apelación, donde busca que le pase lo mismo que a Paul Pogba.

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Cabe recordar que Pogba dio positivo y tuvo sanción de cuatro años, pero tras meter apelación en el TAS se redujo a solo 18 meses sin jugar.

Mudryk y su dopaje, ¿qué sustancia tomó?



La historia de Mykhailo Mudryk comenzó en el 2024 cuando en diciembre de ese año fue notificado de haber dado positivo en dopaje en un control de orina en agosto de ese mismo año.

La FA le notificó al Chelsea que, tras la comprobación por la prueba B, se le iba a imponer una sanción de un año provisional sin jugar, por lo que el ucraniano no ha visto actividad desde ese entonces.

En aquel entonces, los Blues dieron a conocer la noticia a través de un comunicado de prensa y se reveló después que la sustancia que tomó fue meldonium, sustancia que mejora el rendimiento.

" Chelsea Football Club confirma que la Federación Inglesa contactó recientemente con nuestro jugador, Mykhailo Mudryk, acerca de unas irregularidades en un control rutinario de orina”, se lee el comunicado del equipo en el que da a conocer la noticia.

Contratado en enero del 2023, luego de un traspaso de alrededor de 112 millones de dólares desde el Shakhtar Donetsk de su país, el jugador firmó hasta junio del 2031, aunque no ha logrado consolidarse como delantero indiscutible de los Blues.