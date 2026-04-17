    Coventry City

    Frank Lampard regresa al Coventry a la Premier League tras 20 años

    En un juego lleno de drama, el equipo inglés tuvo que venir de atrás para lograr el resultado que concretó su ascenso a la primera división.

    Por:
    Emmanuel Mondragón
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    El Coventry City logró su ascenso de manera adelantada a la Premier League, luego de empatar 1-1 ante el Blackburn Rovers. Con esto pone fin a 25 años de ausencia en la primera división de Inglaterra. Se trata del primer equipo de la Championship que asegura el objetivo en este cierre de temporada.

    El encargado de dirigir al histórico club inglés fue Frank Lampard, exjugador del Chelsea y de la selección de Inglaterra y quien también estará de regreso en el máximo circuito con un nuevo equipo.

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    ¿CÓMO LOGRÓ EL ASCENSO EL COVENTRY CITY?

    A falta de cuatro jornadas por concluir, al Coventry le bastaba un punto para lograr matemáticamente su ascenso de manera anticipada, pero comenzó con un gol en contra que complicó el panorama.

    Tras una primera parte disputada e igualada, en la segunda parte el japonés Ryoya Morishita puso adelante al Balckburn Rovers al minuto 54. El juego se mantuvo con la ventaja local y parecía que el Coventry debería esperar, pero llegó el milagro.

    Fue al minuto 84 que Bobby Thomas se convirtió en el héroe al anotar el gol del empate que fue suficiente para lograr el objetivo con el que alcnazaron el ascenso.

    Coventry llegó a 86 puntos y es el primero de los dos equipos de la Championship que ascienden de manera directa. Ipswich Town, otro club histórico y que algún día tuvo en la mira a Sebastián Cáceres, se mantiene segundo de la tabla en espera de poder ascender aunque con menos diferencia en puntos que sus más cercanos perseguidores.

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