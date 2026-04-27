Santiago Giménez Te Kloese considera apresurada la salida de Santiago Gimenez al Milan El directivo del Feyenoord habló sobre lo complicado que es para los jugadores salir en invierno.

Por: Raúl Martínez Síguenos en Google

Video Dennis te Kloese califica de 'apresurada' la salida de Santi Gimenez a Italia

Dennis Te Kloese aseguró que Santiago Gimenez tuvo una decisión apresurada de marcharse al Milan luego del complicado momento que vive el delantero en Italia donde no ha podido destacar como se esperaba debido a lesiones y a la adaptación de un nuevo futbol.

En entrevista para Faitelson Sin Censura, el directivo del Feyenoord señaló que irse en el mercado invernal no es una buena opción para los jugadores y que lo mejor era esperarse al verano.

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“Como como todas las transferencias que pasan en el invierno son para solucionar y no son para adaptarse o para tomar el tiempo en los clubes”

“ Cualquier club que quiera resolver algo en el mercado de pases de enero es para que directamente resuelva y directamente se le quita el pendiente al equipo y pagan bastante extra por eso”

"Santiago realmente soñaba ir al Milan, que era desde su infancia uno de sus equipos favoritos, fue para nosotros un hueco que dejó en pleno torneo, pero no es fácil para el jugador y a veces tampoco para el club que no tiene ni tiempo de adaptación, que no tiene ritmo para para meterse directamente en tanto lío en los clubes donde vayan. Yo siento que en el verano hay un poco más tiempo de adaptarse”

“ Es más, se notó con cuando jugó contra nosotros el primer partido todavía estaba un poco desubicado y el segundo partido lo hizo bastante bien él, pero ya teníamos la ventaja”, señaló Dennis Te Kloese

Santiago Gimenez llegó al Milan en febrero del 2025 luego de un gran paso con el Feyenoord donde fue uno de los mejores goleadores del futbol holandés.