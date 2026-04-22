Chelsea Chelsea despide a Liam Rosenior por igualar marca negativa de hace 114 años El club de la Premier League le pagará una millonada al técnico inglés que firmó un contrato hasta el 2032.

Chelsea despide a Liam Rosenior. Imagen Getty Images

Al Chelsea se le agotó la paciencia y tomó la drástica decisión de despedir a su entrenador, el inglés Liam Rosenior, a quien firmó apenas hace cuatro meses con un contrato hasta 2032.

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Los Blues anunciaron el cese del técnico de 41 años pese a que lo firmaron en enero tras la salida de Enzo Maresca, quien ganó el Mundial de Clubes en el verano del 2025.

Chelsea pagará una millonada a Liam Rosenior

Según reportes, Chelsea le pagará una indemnización de 28 millones de euros a Liam Rosenior, quien llegó procedente del Estrasburgo con un contrato por seis años y medio, hasta junio del 2032.

Rosenior deja a los Blues en el séptimo lugar de la Premier League con 48 puntos, a dos de la zona de Europa League y a siete de la zona de Champions League a cuatro partidos de terminar la temporada.

Chelsea igualó racha negativa de hace 114 años

El club londinense despidió a Liam Rosenior luego de que registrara cinco derrotas consecutivas sin anotar, algo que no se veía desde 1912 cuando se jugaba la Football League, la máxima categoría del futbol inglés en ese entonces.

Chelsea perdió ante Newcastle por 0-1, contra Everton por 3-0, frente al Manchester City por 0-3, ante el Manchester United por 0-1 y contra el Brighton por 3-0.

La gota que derramó el vaso fue la derrota sufrida este martes ante el Brighton luego de que Rosenior criticara a sus jugadores en conferencia de prensa.