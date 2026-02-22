    Mexicanos en el Exterior

    EN VIVO | Raúl Jiménez en el Sunderland vs. Fulham: doblete de Raúl Jiménez

    El jugador mexicano está en la cancha y aquí puedes seguir todas las incidencias de este partido.

    Por:Fernando Vázquez
    Video Raúl Jiménez llega a 200 goles y hace historia desde los 12 pasos en la Premier

    Raúl Jiménez participa en el partido Sunderland vs. Fulham dentro de la Premier League de Inglaterra en un partido decisivo para ambas escuadras en la presente temporada.

    Se trata de un duelo directo de media tabla, en donde el jugador mexicano parte como titular, vital en las aspiraciones de ambos conjuntos o dentro de sus últimas oportunidades para entrar a puestos por competiciones europeas.

    Fulham acumula 34 puntos actualmente en la tabla, mientras que el Sunderland tiene 37 unidades.

    Acciones del partido entre Sudnerland y Fulham de la Premier League con Raúl Jiménez

    ¡Inicia el partido en el Estadio de Luz!


    00' El conjunto visitante mueve la pelota.

    Tarjeta amarilla para el mexicano Raúl Jiménez


    41' El delantero recibe amonestación cerca del final de la primera parte.

    Termina el primer tiempo


    Hay descanso en el Sunderland vs. fulham

    Inicia el segundo tiempo


    46' El Sunderland mueve el esférico

    ¡Gol de Raúl Jiménez! ¡Gol del Fulham!


    55' Jugada a balón parado, remate de cabeza de frente al marco y el mexicano abre el marcador ante Sunderland.

    ¡Gol de Raúl Jiménez! ¡Doblete!


    61' Vía penal, el mexicano anota su segundo gol en el partido.

    Raúl Jiménez se va del terreno de juego


    65' Su lugar es ocupado por Rodrigo Muniz

    Mexicanos en el ExteriorRaúl Jiménez

