    Fulham

    Raúl Jiménez revela su secreto en Fulham para anotar penales

    El mexicano tiene una marca perfecta desde los once pasos desde que llegó a la Premier League.

    Por:Kevin R. Yu
    Raúl Jiménez en Fulham.
    Imagen Getty Images


    Raúl Jiménez reveló su secreto para ser un experto desde los once pasos que lo ha llevado a tener el récord histórico de la racha invicta de penales cobrados en la Premier League.

    El delantero mexicano ha pateado 13 penales y los ha anotado todos para tener una efectividad del 100 por ciento desde que llegó al futbol inglés en 2018.

    En su último partido, contra el Sunderland, Raúl Jiménez anotó un doblete, uno de los goles fue de penal, lo que le valió a ser nombrado MVP del partido de la Premier League.

    Al recibir su reconocimiento en el Fulham, el delantero de la Selección Mexicana fue preguntado sobre su consejo número uno para cobrar penales.

    “Solo tener confianza de marcar ese penalti, no importa quién está enfrente de ti (rival), tu necesitar tener confianza de que vas a anotar”, respondió el Lobo de Tepeji.

    Raúl Jiménez llegó a 27 goles con la playera del Fulham y se posicionó en el quinto lugar de la tabla de goleadores históricos del club en la Premier League.

    Además, el mexicano es el séptimo jugador latinoamericano con más goles en la competición con un total de 67 tantos y está a tres de superar a Luis Suárez.

    Raúl Jimémez registra ocho goles y tres asistencias en 26 partidos de Premier League esta temporada y a menos de cuatro meses de que inicie el Mundial 2026 donde se perfila a ser el centro delantero titular de México.

    Video Confiable, pero no perfecto: la última vez que Raúl Jiménez falló penal
    FulhamRaúl JiménezMexicanos en el Exterior

