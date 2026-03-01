Mexicanos en el Exterior Fulham vs. Tottenham con Raúl Jiménez EN VIVO: Goles, resumen y resultado El delantero mexicano busca anotar nuevos goles en este partido de la liga inglesa.

Video Raúl Jiménez: Dos goles de mucha clase vs. Sunderland

Raúl Jiménez buscará nuevos goles en el partido del Fulham vs. Tottenham dentro de la actividad de la Jornada 28 Premier League de Inglaterra.

PUBLICIDAD

El mexicano suma 8 goles en la actual campaña de la liga inglesa y apenas, Raúl anotó un par de goles la semana pasada para encaminar el triunfo de los Cottagers.

Jiménez está a una anotación de entrar al Top 10 de máximos goleadores en esta temporada, por lo que espera tener un cierre fenomenal del curso.

En caso de un triunfo, más la combinación de resultados, el Fulham se puede meter a puestos de competición de Europa.

RESULTADOS DE LA JORNADA 28 DE LA PREMIER LEAGUE



A falta de 10 jornadas para concluir el campeonato, la lucha por el título se centra entre Arsenal y Manchester City, pero los demás equipos buscan lugar en competiciones UEFA.