    Mexicanos en el Exterior

    Fulham vs. Tottenham con Raúl Jiménez EN VIVO: Goles, resumen y resultado

    El delantero mexicano busca anotar nuevos goles en este partido de la liga inglesa.

    Por:Antonio Quiroga
    add
    Síguenos en Google
    Video Raúl Jiménez: Dos goles de mucha clase vs. Sunderland

    Raúl Jiménez buscará nuevos goles en el partido del Fulham vs. Tottenham dentro de la actividad de la Jornada 28 Premier League de Inglaterra.

    PUBLICIDAD

    Más sobre EPL

    Raúl Jiménez revela su secreto en Fulham para anotar penales
    1 mins

    Raúl Jiménez revela su secreto en Fulham para anotar penales

    Premier League
    Raúl Jiménez se mete el top 5 de goleadores del Fulham en Premier League
    1 mins

    Raúl Jiménez se mete el top 5 de goleadores del Fulham en Premier League

    Premier League
    Raúl Jiménez entra en la historia de la Premier League con penales anotados
    2 mins

    Raúl Jiménez entra en la historia de la Premier League con penales anotados

    Premier League
    Raúl Jiménez y la última vez que falló un penal en su carrera profesional
    1 mins

    Raúl Jiménez y la última vez que falló un penal en su carrera profesional

    Premier League
    Raúl Jiménez ya es histórico en Europa, y esta es la razón
    1:27

    Raúl Jiménez ya es histórico en Europa, y esta es la razón

    Premier League
    Raúl Jiménez firma la mejor actuación en lo que va de la temporada de la Premier League
    1 mins

    Raúl Jiménez firma la mejor actuación en lo que va de la temporada de la Premier League

    Premier League
    Manchester City vs. Fulham EN VIVO: goles, resumen, resultado del partido de la Premier League
    1 mins

    Manchester City vs. Fulham EN VIVO: goles, resumen, resultado del partido de la Premier League

    Premier League
    ¡Peligra cabellera de fan tras racha ganadora del Manchester United!
    1:16

    ¡Peligra cabellera de fan tras racha ganadora del Manchester United!

    Premier League
    Raúl Jiménez festeja... aunque luego le 'quitan' gol con el Fulham
    1 mins

    Raúl Jiménez festeja... aunque luego le 'quitan' gol con el Fulham

    Premier League
    ¿Rivalidad México-USA afecta? Compañero de Raúl Jiménez se destapa
    1:37

    ¿Rivalidad México-USA afecta? Compañero de Raúl Jiménez se destapa

    Premier League

    El mexicano suma 8 goles en la actual campaña de la liga inglesa y apenas, Raúl anotó un par de goles la semana pasada para encaminar el triunfo de los Cottagers.

    Jiménez está a una anotación de entrar al Top 10 de máximos goleadores en esta temporada, por lo que espera tener un cierre fenomenal del curso.

    En caso de un triunfo, más la combinación de resultados, el Fulham se puede meter a puestos de competición de Europa.

    RESULTADOS DE LA JORNADA 28 DE LA PREMIER LEAGUE


    A falta de 10 jornadas para concluir el campeonato, la lucha por el título se centra entre Arsenal y Manchester City, pero los demás equipos buscan lugar en competiciones UEFA.

    • Wolverhampton 2-0 Aston Villa
    • Bournemouth 1-1 Sunderland
    • Liverpool 5-2 West Ham United
    • Newcastle 2-3 Everton
    • Burnley 3-4 Brentford
    • Leeds United 0-1 Manchester City
    • Brighton vs. Nottingham Forest
    • Manchester United vs, Crystal Palace
    • Arsenal vs. Chelsea.
    Relacionados:
    Mexicanos en el ExteriorRaúl Jiménez

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Borrón y vida nueva
    Hermanas, Un Amor Compartido
    Gratis
    Bodas S.A.
    Gratis
    El Mochaorejas
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX