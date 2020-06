Premier League permite amistosos antes de su reanudación

Una de las restricciones impuestas para la realización de los partidos amistosos es que un equipo no se desplace más de una hora y media de su sede, a excepción de equipos como Newcastle , que se encuentra al Nordeste de Inglaterra, lejos del resto de las ciudades de los demás clubes.

El tema del desplazamiento se da también en el sentido de que los jugadores se deben desplazar en sus automóviles y no en viajes de conjunto como en autobuses.

Debido a que los árbitros aún no se someten a pruebas para detectar que no porten el coronavirus, durante los amistosos no se podrán contar con colegiados profesionales y deben ser miembros del cuerpo técnico de los equipos los que asuman ese rol.