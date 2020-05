Nueva ‘joya’ de la Premier rechazó al Real Madrid por Sergio Ramos

Esto último, según parece, fue la clave para que Elliott eligiera continuar su carrera en Inglaterra , aceptando la propuesta del Liverpool, pues el propio futbolista explicó los motivos de su elección en una entrevista con 'The Athletic' y el motivo por el que declinó la invitación de los ‘merengues’.

"Le dije no al Real Madrid porque es un club que no me gusta después de lo que le hizo Sergio Ramos a Mohamed Salah", explicó Elliot, haciendo referencia a la final de la Champions League en la que el Real Madrid le ganó al Liverpool en 2018.