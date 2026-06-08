Raúl Jiménez Afición del Fulham estalla por anuncio de salida de Raúl Jiménez: “Merecía algo mejor” Los fans reventaron a la directiva del Fulham por no despedir de mejor forma al delantero mexicano.

Por: Javier Carmona Torres Síguenos en Google

Raúl Jiménez no seguirá en el Fulham. Imagen Getty Images

La afición del Fulham no aguantó y estalló en contra del club inglés por la forma en que anunciaron que no renovarán al mexicano Raúl Jiménez para la temporada 2026-2027.

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Los hinchas ingleses consideraron que el delantero merecía una mejor despedida y no solo un comunicado donde se anunciaba que su contrato culminaba este verano y no sería renovado; asimismo, tacharon de “anticlimático” el anuncio, máxime que Raúl Jiménez está a días de iniciar su participación en la Copa del Mundo del 2026 con México.

“Decepcionado de que el club no haya publicado primero un buen post sobre Raúl, agradeciendo por sus servicios. Creció como jugador, recuperó la confianza después de un tiempo difícil y marcó algunos goles importantes. Merecía algo mejor”, escribió @EricBlair_84, en respuesta a la publicación del Fulham en X.

Por su parte, el aficionado @sub2waldy siguió con la tónica y tachó de desconsiderada la publicación del Fulham: “Manera increíblemente anticlimática e irrespetuosa de anunciar la salida de Raúl”, escribió el hincha, quien ya sumaba más de mil ‘me gusta’ en su posteo.

¿Qué logró Raúl Jiménez en el Fulham?

El delantero llegó al Fulham en 2023 procedente del Wolverhampton, tras tres temporadas con los Cottagers el mexicano logró convertir 31 anotaciones en 115 partidos.

Y aunque no pudo conquistar ningún título con el Fulham, sí fue pieza importante para el equipo, ya que ayudó a encontrar una regularidad en la Premier League, peleando regularmente la mitad de la tabla.