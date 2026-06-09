Raúl Jiménez ¿Qué ha logrado el mexicano Raúl Jiménez en la Premier League? El Lobo de Tepeji ha militado en clubes de la liga inglesa durante las últimas ocho temporadas de su carrera.

Por: Baudelio García Espinosa Síguenos en Google

Video Afición del Fulham estalla por salida de Raúl Jiménez

Raúl Jiménez no continuará la próxima temporada en el Fulham, luego de que el club londinense anunciara este lunes que no renovaría el contrato del delantero mexicano, el cual vencerá a finales de este mes.

Ante esta decisión de la directiva de los Cottagers, mucho se especula con que Jiménez pondrá fin a su etapa como futbolista de la Premier League inglesa, considerada la mejor del mundo, ya que a sus 35 años de edad luce complicado que algún equipo de la competencia le abra las puertas.

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¿Qué logros tuvo Raúl Jiménez en la Premier League?

Debido a esto último es hora de hacer un recuento de lo conseguido por Raúl Jiménez en el torneo británico donde ha militado los últimos ocho años, defendiendo los primeros cinco al Wolverhampton y los últimos tres al Fulham.

Con los Wolves, un equipo al que podría regresar en la Segunda División inglesa, el Lobo de Tepeji se convirtió en su máximo goleador histórico con 40 tantos, tomando en cuenta solamente partidos de la Premier League. Con los Cottagers, Jiménez llegó a 28 dianas para ocupar el quinto puesto en el mismo rubro.

En total Raúl Jiménez consiguió anotar 68 goles en su paso por la Premier League, con lo que dejó atrás a Javier ‘Chicharito’ Hernández, quien era el mexicano más destacado en esta liga al lograr 53 tantos con el Manchester United, equipo con el que se coronó en un par de ocasiones en la Premier League.

Si tomamos en cuenta únicamente a jugadores oriundos de América Latina, Jiménez ocupa la séptima posición, al quedarse a una diana de lo registrado por el uruguayo Luis Suárez.

Raúl Jiménez, la perfección hecha penal

Otro dato estadístico que habla del valor de Raúl Jiménez es su efectividad en cuanto al cobro de penaltis se refiere, pues en este aspecto tiene un récord absoluto en la Premier League.

El ariete del Tri acertó los 13 penales que cobró en el campeonato inglés. Nadie ha cobrado tantos disparos desde los once pasos sin fallar uno solo en la historia de este torneo.