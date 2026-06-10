Raúl Jiménez DT del Wolves elogia el regreso de Raúl Jiménez: "Es el hombre adecuado" La experiencia de Raúl Jiménez en la Premier League, ayudará a los Wolves en su aventura en la Championship, considera su entrenador.

Por: Pedro A. Gálvez Síguenos en Google

Video Rob Edwards, DT de Wolves, elogió el fichaje de Raúl Jiménez

El regreso de Raúl Jiménez al Wolves ha dejado satisfecho a su entrenador, Rob Edwards, quien aseguró que el mexicano aportará calidad de Premier League en la Segunda División de Inglaterra.

“ Estamos muy emocionados de que Raúl regrese a los Wolves y también muy contentos. Este fichaje se debe a que realmente creemos que es el hombre adecuado para ayudarnos a alcanzar nuestros objetivos, así que estamos encantados de tenerlo con nosotros”, aseguró en declaraciones para el equipo.

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El entrenador galés descartó que sea solo un fichaje emocional, por lo que representa Raúl en la afición del Wolves, ya que recordó la gran primera etapa que tuvo y la cual consideran una época dorada en el club.

“ Sé lo que significa para el club y para los aficionados. Todavía tiene mucho que ofrecer y si lo viste esta temporada, pudiste ver cómo corre, lo en forma, fuerte y saludable que se ve, y eso es mérito suyo por la forma en que vive su vida y lo buen profesional que es”, agregó.

¿CUÁNDO DEBUTARÁ RAÚL JIMÉNEZ CON EL WOLVES?

Raúl Jiménez reportará con Wolves una vez que termine su participación en el Mundial 2026 con la Selección Mexicana. El club tiene tres partidos amistosos programados, antes de iniciar su aventura en la Championship, buscando su regreso a la Premier League.

Se enfrentarán al Maidenhead United el 21 de julio, a la Real Sociedad el martes 28 y al Heerenveen de Países Bajos el sábado 1 de agosto.

El calendario de la Championship se dará a conocer en las próximas semanas, para saber cuando será el primer partido oficial de Raúl Jiménez en su segunda etapa con los Wolves.