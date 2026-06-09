Raúl Jiménez Wolves hacen oficial el regreso de Raúl Jiménez antes del Mundial 2026 El jugador mexicano vivirá una segunda etapa con el club, aunque ahora en la Segunda División de Inglaterra

Por: Pedro A. Gálvez Síguenos en Google

Video Wolves hace oficial el regreso de Raúl Jiménez: “Bienvenido a casa”

Raúl Jiménez está oficialmente de vuelta en el Wolverhampton. El equipo que la próxima temporada jugará en la Championship, la Segunda División de Inglaterra, anunció el fichaje del delantero mexicano, quien apenas hace un día quedó fuera del Fulham.

“ De Wolverhampton a la Ciudad de México, nunca salió de nuestros corazones. Bienvenido a casa”, fue el mensaje que escribieron los Wolves en sus redes sociales, para anunciar el fichaje del mexicano.

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En vísperas del debut de la Selección Mexicana en el Mundial 2026, una comitiva del Wolves viajó a la Ciudad de México para que el atacante realizara las pruebas médicas correspondientes.

Raúl Jiménez volverá al Wolverhampton con la misión clara de devolverlos a la Premier League, pues en la última campaña terminaron en la última posición de la tabla, con apenas 20 puntos, producto de tres victorias, once empates y 24 derrotas.

La próxima campaña podría haber un duelo de mexicanos en la Segunda División de Inglaterra, tomando en cuenta que el West Ham también perdió la categoría y Edson Álvarez pertenece al club.

AFICIÓN DEL WOLVES ENLOQUECE CON EL REGRESO DE RAÚL JIMÉNEZ

Las reacciones al regreso de Raúl Jiménez al Wolves no se hicieron esperar, pues la afición siempre le ha guardado un gran cariño al atacante mexicano, quien es el máximo anotador del club en la Premier League.

Hubo comentarios como “el rey regresa a casa”, “leyenda” o “bienvenido a casa”, tras el anuncio del equipo.

Video Raúl Jiménez ya tiene equipo: volverá a vestirse de amarillo tras el Mundial

¿CUÁNTOS GOLES MARCÓ RAÚL JIMÉNEZ EN SU PRIMERA ETAPA CON LOS WOLVES?

Fue en 2018 cuando Raúl Jiménez llegó en calidad de préstamo al Wolves, procedente del Benfica, pero un año fue suficiente para que convenciera a la directiva de ficharlo definitivamente.