Mykhailo Mudryk , delantero ucraniano del Chelsea , dio positivo a una sustancia prohibida durante un c ontrol antidopaje en una muestra de orina en un control rutinario de orina .

Así lo confirmó el club de la Premier League , aunque no especificó aún de que sustancia se trata.

" Esto ha sido un completo shock , ya que nunca he utilizado conscientemente ninguna sustancia prohibida ni he infringido ninguna regla, y estoy trabajando en estrecha colaboración con mi equipo para investigar cómo pudo haber sucedido esto", escribió en Instagram.

"Sé que no he hecho nada malo y tengo la esperanza de volver pronto a la cancha. No puedo decir nada más ahora debido a la confidencialidad del proceso, pero lo haré tan pronto como pueda", concluyó el mensaje.