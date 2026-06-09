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    Estadísticas de Raúl Jiménez en Wolves vs. Fulham: el antes y después

    El delantero de la Selección Mexicana ha tenido dos grandes etapas en la Premier League de Inglaterra y antes y después de su fractura.

    Por:Erick Morales Baca
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    Imagen Getty Images

    En medio de su participación de la Copa Mundial de la FIFA 2026 con la Selección Mexicana, Raúl Jiménez fue transferido del Fulham al Wolverhampton, club donde brilló en la Premier League y donde incluso es el máximo goleador con 57 dianas.

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    El delantero mexicano tuvo su mejor época en la liga inglesa con los Wolves, donde consiguió cuatro decenas de goles en 135 partidos, mientras que en el Fulham, en 98 alineaciones, solamente alcanzó 28 tantos.

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    A pesar de que la diferencia de goles parece mucha, la efectividad no cambia mucho, puesto que en el Wolverhampton tenía un promedio de 0.29 goles por minuto; mientras que en el Fulham alcanzó un 0.28 por encuentro.

    ¿Perdió nivel Raúl Jiménez tras la fractura? Esto dicen sus estadísticas

    El 29 de noviembre de 2020 Raúl Jiménez sufrió una fractura de cráneo que no solamente puso en riesgo su carrera, sino que incluso se temió por su vida; sin embargo, nueve meses después regresó a las canchas de la Premier League.

    A pesar de que muchos piensan que tras su grave lesión el artillero mexicano bajó su nivel goleador, las estadísticas indican que Raúl Jiménez anotó 32 goles en la Premier League antes del choque de cabezas con David Luiz y después de esta lesión y hasta mediados de 2026, ha marcado 35 goles adicionales en la liga con el ⁠Wolverhampton y el ⁠Fulham.

    ¿Cuando debuta Raul Jimenez con Wolves en 2026?

    La temporada 2026-27 de la EFL Championship iniciará oficialmente el fin de semana del 14 al 16 de agosto de 2026, fechas en las que Raúl Jiménez podría debutar de nueva cuenta con los Wolves, sin embargo, debido a que la liga inglesa publicará el calendario completo con los enfrentamientos y las 46 jornadas de los 24 equipos participantes el jueves 25 de junio de 2026, aún no se conoce una fecha exacta.

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