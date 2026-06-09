Raúl Jiménez Raúl Jiménez acuerda su regreso a Wolves después de jugar el Mundial 2026 El delantero mexicano volverá al Wolverhampton en busca de lograr al ascenso a la Premier League.

Video Raúl Jiménez ya tiene equipo: volverá a vestirse de amarillo tras el Mundial

Raúl Jiménez tiene nuevo equipo un día después de que se anunciara su salida de Fulham. El delantero mexicano regresará a los Wolves después de jugar el Mundial 2026.

El periodista Liam Keen, insider del Wolverhampton, reporta que Raúl Jiménez llegó a un acuerdo para volver a los Wolves después de tres años.

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Incluso, el delantero de la Selección Mexicana ya habría presentado sus exámenes médicos luego de que una comitiva del club viajó a la Ciudad de México para reunirse con él.

Liam Keen añade que el acuerdo es por un contrato de dos años, con opción de un tercero.

¿Raúl Jiménez regresará a los Wolves a la Premier League?

Con 35 años, Raúl Jiménez volverá al club donde brilló en la Premier League, incluso es el máximo goleador del Wolverhampton en la competición con 40 goles. Sin embargo, ahora jugará en el Championship (Segunda División).

El Lobo de Tepeji tendrá el objetivo de liderar a Wolves a su regreso a la Premier League tras descender esta temporada al acabar en el último lugar de la tabla con 20 puntos tras registrar tres victorias, 11 empates y 24 derrotas.

Raúl Jiménez fichó con Wolverhampton en el verano del 2018 gracias a un préstamo procedente del Benfica. Un año después, Wolves hizo valida la opción de compra y desembolsó 38 millones de euros por el mexicano.

En cinco temporadas, Raúl Jiménez anotó 57 goles y dio 23 asistencias en 166 apariciones, incluso llegó a jugar la UEFA Europa League.