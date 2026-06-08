Wolverhampton Hwang Hee-chan, ex compañero de Raúl Jiménez elogia al mexicano Tras confirmarse que Raúl Jiménez dejará el Fulham al finalizar la Copa del Mundo, los aficionados del Wolverhampton reviven la ilusión de ver al lobo de Tepeji de regreso en Molineux.

Por: Ana Karla Brizuela Síguenos en Google

Video Afición del Fulham estalla por salida de Raúl Jiménez

Y es que Hwang Hee-chan, actual delantero de los Wolves, no dudó en recordar la excelente relación que mantiene con Raúl Jiménez durante la conferencia de prensa previa al Mundial 2026.

Ambos delanteros se enfrentarán en la fase de grupos del torneo, cuando México y Corea del Sur choquen el 18 de junio en el Estadio Akron de Guadalajara. Fue precisamente en ese contexto que le preguntaron a Hwang sobre el mexicano.

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Hwang Hee-chan elogia a Raúl Jiménez previo al Mundial 2026

El delantero surcoreano se deshizo en elogios ante su excompañero y compartió como era la dinámica en el equipo.

"Tuvimos ese tipo de jugadas, e incluso anoté un gol gracias a una asistencia de Jiménez, creo que será muy grato volver a verlo. Además, cada vez que nos veíamos en el terreno de juego, solíamos platicar al terminar los partidos. Haber jugado al lado de un futbolista tan grande como él es un gran recuerdo para mí, y creo que será muy lindo y un honor encontrarnos ahora como rivales en la misma cancha", comentó.

¿Raúl Jiménez podría volver a ser jugador de Wolverhampton?

Según el diario inglés Express & Star, la directiva de los Wolves habría viajado a México en cuanto se informo de la salida de Jiménez. Sin embargo, al ser agente libre, puede escoger su destino sin trabas.

De la misma forma, el narrador de TUDN, Andrés Vaca, confirmó en su cuenta de X que el Lobo de Tepeji tiene la opción de probarse en la liga de Arabia Saudita, o bien regresar a la Liga MX.

Aunque todavía no hay información adicional, la esperanza reina en la afición londinense.