Joao Félix recibe tres partidos de suspensión con Chelsea

"Ha sido un momento de descontrol, una acción que puede pasar con la velocidad de la Premier League. No quería hacer daño a nadie, no ha perdido la cabeza. Son momentos para aprender. Joao es joven y no tenía malicia ninguna, aunque puedo entender por qué ha sido una tarjeta roja. La pierna estaba arriba y el árbitro tenía que tomar una decisión", dijo Potter en rueda de prensa.