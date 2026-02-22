Raúl Jiménez Raúl Jiménez se mete el top 5 de goleadores del Fulham en Premier League El atacante mexicano sigue haciendo historia con los Cottagers.

Raúl Jiménez sigue haciendo historia en la Premier League al no anotar nuevamente desde el punto penal, pero también con el Fulham está dando de qué hablar al meterse en el top 5 de goleadores del cuadro de los Cottagers en Premier League.

Y es que con su doblete frente al Sunderland, e l atacante mexicano llegó a 27 goles con el Fulham para pasar del séptimo al quinto puesto de goleadores en la historia del torneo al superar a Saha y Boa Morte que se quedaron con 26 tantos.

Ahora el ‘Lobo de Tepeji’ está a la caza de Mitrovic que tiene 28 anotaciones, y de los 32 goles que tienen Steed Malbranque y Brian McBride.

Pero aun se mantiene lejos del primer lugar que es el estadounidense, Clint Dempsey, que tiene 50 goles con Fulham en la Premier League.

Será el próximo domingo cuando el Fulham reciba al Tottenham donde Raúl Jiménez buscará mantener marcar para seguir haciendo historia en el futbol inglés.

RAÚL JIMENEZ A LA CAZA DE LUIS SUÁREZ

Raúl Jiménez l legó a 67 goles en la Premier League tras su doblete con Fulham frente a Sunderland para mantenerse como el séptimo jugador latinoamericano con más goles en la Premier League.

Y con dichas anotaciones el mexicano se puso a dos goles de Luis Suárez que registro 69 tantos en 110 juegos con el Liverpool.

De igual forma, el ‘Lobo de Tepeji’ también está cerca de Richarlison que suma 71 tantos y que al igual que el mexicano se mantienen en activo en Premier League.

La lista la completa Gabriel Jesus con 77 goles, Roberto Firmino con 82, Carlos Tevez con 84 y Sergio Agüero con el récord de 184 anotaciones.