Raúl Jiménez Raúl Jiménez y la última vez que falló un penal en su carrera profesional El atacante mexicano del Fulham se ha hecho un nombre como cobrador impecable desde los 11 pasos, pero no es perfecto.

Video Confiable, pero no perfecto: la última vez que Raúl Jiménez falló penal



Raúl Jiménez, delantero mexicano del Fulham, agrandó su reconocimiento como un gran cobrador de tiros de penales, con registros muy confiables desde los once pasos, no solo a nivel clubes, sino también a nivel Selección Mexicana; no obstante, el delantero mexicano no es perfecto.

PUBLICIDAD

En toda su carrera, Raúl Jiménez ha anotado 44 penales, y por mucho tiempo, fue perfecto, aunque en realidad, ya también ha sabido lo que es fallar desde los 11 pasos.

Raúl Jiménez anotó dos penales este mes de febrero en la Premier League, uno ante el Manchester United, otro ante el Sunderland, por lo que extiende su racha desde los 11 pasos.

¿CUÁNDO FUE LA ÚLTIMA VEZ QUE RAÚL JIMÉNEZ, DELANTERO DEL FULHAM, FALLÓ UN PENAL?



Es muy, muy difícil observar al delantero mexicano fallar un penal, pero no imposible. Ha pasado un par de veces en un partido profesional, y la última de ellas fue hace casi seis años.

Fue el 11 de agosto de 2020, en aquella ocasión, Raúl Jiménez, entonces jugador del Wolverhampton, perdió el duelo ante el portero Bono en el triunfo del Sevilla 0-1 dentro de la Europa League y, a la postre, la eliminación del conjunto inglés del certamen internacional.