Fulham Entrenador del Fulham brinda nuevos elogios a Raúl Jiménez por su “gran gol” El director técnico Marco Silva destacó la definición del mexicano tras la victoria de su equipo por 0-1 ante el West Ham.

Video DT del Fulham se rinde a Raúl Jiménez y dice que “se merece todos los elogios”

El técnico portugués subrayó la calidad de la definición del ‘Lobo de Tepeji’ y la importancia de la jugada colectiva, iniciada con una asistencia de Harry Wilson, en un encuentro cerrado y con pocas opciones claras

" Gran asistencia (de Harry Wilson) y gran gol de Raúl. En general, el partido parecía que iba a terminar en empate, pero me alegró la forma en que el equipo mostró ambición para avanzar y tratar de ganar el partido. Es muy importante para nosotros", resaltó el técnico tras el encuentro que acabó a favor los Cottagers.

"Sí, volvió a demostrar de lo que es capaz. Raúl nuevamente demostró esta tarde que deja todo por esta camiseta. Es un gran trabajador. Su ética de trabajo es increíble para un jugador de su edad y puede ofrecer varias cosas al equipo. Obviamente necesita marcar goles como todos los delanteros del mundo y eso le aumenta su confianza en el campo.

La semana pasada anotó de penal, algo en lo que sabemos es muy fuerte. Hoy nuevamente fue decisivo y merece su crédito porque algunos momentos han sido duros, ha trabajado fuerte y no ha anotado o no ha tenido grandes opciones de marcar y esta vez la tuvo y puso el balón dentro de las redes. Fue un gran premio por lo duro que ha trabajado para ayudar al equipo y estoy muy feliz por él. Se merece todos los elogios", añadió el DT del mexicano.