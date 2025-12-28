    Fulham

    Entrenador del Fulham brinda nuevos elogios a Raúl Jiménez por su “gran gol”

    El director técnico Marco Silva destacó la definición del mexicano tras la victoria de su equipo por 0-1 ante el West Ham.

    Por:Jaime Bernal
    add
    Síguenos en Google
    Video DT del Fulham se rinde a Raúl Jiménez y dice que “se merece todos los elogios”

    Marco Silva, entrenador del Fulham, destacó el impacto del “gran gol” marcado por el delantero mexicano Raúl Jiménez en la victoria 0-1 frente al West Ham, resultado que confirmó el buen momento de los Cottagers en la Premier League.

    El técnico portugués subrayó la calidad de la definición del ‘Lobo de Tepeji’ y la importancia de la jugada colectiva, iniciada con una asistencia de Harry Wilson, en un encuentro cerrado y con pocas opciones claras

    PUBLICIDAD

    Más sobre EPL

    DT del Fulham se rinde a Raúl Jiménez y dice que “se merece todos los elogios”
    2:19

    DT del Fulham se rinde a Raúl Jiménez y dice que “se merece todos los elogios”

    Premier League
    Raúl Jiménez cierra 2025 con gol y triunfo del Fulham ante su 'ex'
    1 mins

    Raúl Jiménez cierra 2025 con gol y triunfo del Fulham ante su 'ex'

    Premier League
    ¡Una locura! Raúl Jiménez y su marca perfecta en Premier League
    1:15

    ¡Una locura! Raúl Jiménez y su marca perfecta en Premier League

    Premier League
    Raúl Jiménez anota de penal y sigue imponiendo marcas en Premier League
    1 mins

    Raúl Jiménez anota de penal y sigue imponiendo marcas en Premier League

    Premier League
    Rooney dice que recibió amenazas de muerte tras fichar con Manchester United
    1 mins

    Rooney dice que recibió amenazas de muerte tras fichar con Manchester United

    Premier League
    Liverpool toma dura medida contra Salah tras sus críticas al entrenador
    1:15

    Liverpool toma dura medida contra Salah tras sus críticas al entrenador

    Premier League
    Sunderland prepara una oferta millonaria por Santiago Gimenez
    1 mins

    Sunderland prepara una oferta millonaria por Santiago Gimenez

    Premier League
    DT del Fulham llena de elogios a Raúl Jiménez tras gol al Sunderland
    1:18

    DT del Fulham llena de elogios a Raúl Jiménez tras gol al Sunderland

    Premier League
    Raúl Jiménez gana elogios de su entrenador tras anotar con el Fulham
    1 mins

    Raúl Jiménez gana elogios de su entrenador tras anotar con el Fulham

    Premier League
    Raúl Jiménez marca y da triunfo al Fulham en la Premier League
    1 mins

    Raúl Jiménez marca y da triunfo al Fulham en la Premier League

    Premier League

    " Gran asistencia (de Harry Wilson) y gran gol de Raúl. En general, el partido parecía que iba a terminar en empate, pero me alegró la forma en que el equipo mostró ambición para avanzar y tratar de ganar el partido. Es muy importante para nosotros", resaltó el técnico tras el encuentro que acabó a favor los Cottagers.

    "Sí, volvió a demostrar de lo que es capaz. Raúl nuevamente demostró esta tarde que deja todo por esta camiseta. Es un gran trabajador. Su ética de trabajo es increíble para un jugador de su edad y puede ofrecer varias cosas al equipo. Obviamente necesita marcar goles como todos los delanteros del mundo y eso le aumenta su confianza en el campo.

    La semana pasada anotó de penal, algo en lo que sabemos es muy fuerte. Hoy nuevamente fue decisivo y merece su crédito porque algunos momentos han sido duros, ha trabajado fuerte y no ha anotado o no ha tenido grandes opciones de marcar y esta vez la tuvo y puso el balón dentro de las redes. Fue un gran premio por lo duro que ha trabajado para ayudar al equipo y estoy muy feliz por él. Se merece todos los elogios", añadió el DT del mexicano.

    Finalmente, el entrenador portugués destacó que "los jugadores merecen todo el crédito en este periodo" tan cargado de partidos, entre las bajas que sufre su equipo, y destacó "la forma" en que han "podido ganar partidos últimamente y escalar posiciones" en la clasificación, en la que e l Fulham ascendió ya hasta el décimo lugar.

    Relacionados:
    FulhamRaúl JiménezMarco Alexandre Saraiva da Silva

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Mirreyes contra Godínez: Un especial de Navidad
    De viaje con los Derbez
    Gratis
    Oríllese a la orilla
    Gratis
    Una película de amor y guerra
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX