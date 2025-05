TEMA DE CALIDAD, ¿MOTIVO POR EL CUAL NO HAY MÁS FUTBOLISTAS MEXICANOS EN EUROPA?

Edson Álvarez descartó de tajo que el nivel futbolístico del jugador mexicano sea un factor para que no emigre al viejo continente, pero sí admitió que puede ser un tema e confort, pues la Liga MX da esos beneplácitos para que los retos no vayan más allá de la Liga MX.

“No, para nada (es un tema de calidad). De verdad que ahora comparto vestidor con muchos chicos en selección y de verdad la calidad que tienen es grandísima. Vengo aquí y no quiero ponerme en un altar y mucho menos, he pasado muchas etapas en Europa donde me ha costado mucho, extrañar a mi familia, el país, la comida…

“No es un secreto para nadie el tema de la mentalidad, de querer romper esos límites, salir de tu zona de confort, estar aquí es incómodo. No es nada bonito despertarte, salir y ver el clima y que esté lloviendo o menos 3 grados, ese tipo de cosas es lo que más cuesta, me ha costado, me sigue costando muchas veces, me dan ganas de regresar a casa”, contó Edson Álvarez.