    Futbol

    ¡Piden a Messi y a la albiceleste no jugar en Angola!

    Grupos de sociedad civil de aquel país solicitan a la selección sudamericana de futbol que no acuda al país, por esta razón humanitaria.

    Por:
    Baudelio García Espinosa.
    Video ¡Piden a Messi y a la albiceleste no jugar en Angola!

    Cuatro Organismos No Gubernamentales de Angola solicitan a la Asociación de Futbol Argentino (AFA) y a su figura, Leonel Messi, no jugar ante el representativo africano un partido en noviembre próximo, tras la muerte de 30 personas por protestas contra el aumento en los precios de los combustibles.

    Los incidentes se produjeron en Luanda los días 28 y 29 de julio, cuando una huelga de taxistas contra el aumento de los precios se tornó violenta y terminó con los fallecidos.

    Negarse a participar en el partido planificado “ seria un noble gesto de solidaridad internacional y respeto a los derechos humanos”, dijeron los grupos ONG en una carta a dirigida a la AFA y a Lionel Messi.

    “Invertir millones de dólares en un evento deportivo cuando miles de personas padecen hambre, los hospitales colapsan y la represión aumenta no es una prioridad legítima, es un insulto a la dignidad humana”, instan las organizaciones no gubernamentales.

    La Federación Angoleña de Futbol anunció, tras la visita de su presidente a Buenos Aires en abril pasado, la organización de un partido contra el campeón mundial debido al 50 aniversario de la independencia del país, tras su separación de Portugal.

    La Asociación Argentina aún no confirma la celebración del encuentro amistoso.


    Relacionados:
    FutbolArgentinaAngola

