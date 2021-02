Pelé, el ídolo del pueblo que miró a otro lado en la dictadura

El documental “ Pelé ” muestra facetas diferentes, no solo la del jugador exitoso y multicampeón, también la del humano que no quería ser quien era, así como la que se le criticó, la de afuera del rectángulo verde donde quedó a deber a un país que esperaba más en momentos de apremio y calló.

LA DICTADURA EN BRASIL QUE FUE AJENA A PELÉ

"Yo amo a Pelé, pero no puedo dejar de criticarlo. Yo opinaba que su comportamiento era como el de un negro sumiso que acepta cualquier cosa, que no contesta, que no critica, que no juzga", señala Caju que fue campeón en México 70.