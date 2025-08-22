Video Exjugador de NBA debuta e impone récord en futbol de Rusia

El futbol internacional ha tenido a jugadores de gran talla como Simon Bloch Jorgensen, Peter Crouch, Kristof Van Hou o Zlatan Ibramhimovic por nombrar algunos, pero se ha registrado al nuevo gigante del futbol profesional.

Se dio en el futbol de Rusia, el equipo de Amkal Moscow debutó profesionalmente en un partido de Copa a Pavel Podkolzin, quien mide 2.26 metros de altura, lo que lo convirtió en el jugador más alto en la historia de este deporte. El Amkal Moscow ganó el encuentro por la mínima diferencia ante el Kaluga.

Podkolzin es exjugador de la NBA, donde estuvo de 2003 a 2006, lo reclutaron los Utah Jazz y fue traspasado a los Dallas Mavericks, pero fue cortado al solo jugar seis partidos en dos temporadas.

Los jugadores más altos en el futbol internacional