    Futbol

    El exportero de la Universidad Católica se desploma durante un juego y los médicos lo salvan

    Los hechos se dieron durante el juego de despedida a José Pedro Fuenzalida, Milovan Mirosevic y Cristián Álvarez.

    Por:
    Alonso Ramírez.
    Video Jugador sufre infarto en pleno partido en futbol chileno

    Durante un partido homenaje organizado por la Universidad Católica de Chile denominado “Adiós Capitanes” se vivieron momentos de tensión al ver a un futbolista desplomarse en el campo de juego.

    El duelo amistoso sirvió para despedir a José Pedro Fuenzalida, Milovan Mirosevic y Cristián Álvarez, pero su compañero y portero, Patricio Toledo cayó al césped fulminado, por lo que alertó a todos en el estadio y la ambulancia tuvo que ingresar para trasladarlo al hospital.

    Se informó que Patricio Toledo, ídolos de la UC sufrió un infarto agudo al miocardio, afortunadamente la intervención de los médicos fue a tiempo y evitaron una tragedia mayor.

    “Informamos que en el marco del partido de despedida "Adiós Capitanes", nuestro ex arquero y jugador Patricio Toledo sufrió un infarto agudo de miocardio”.

    “Gracias a la rápida acción de los equipos médicos y al equipo de operaciones de Claro Arena, quienes activaron de inmediato todos los protocolos de emergencia, Patricio Toledo recibió una oportuna y eficaz atención”.

    “Nuestro ex arquero fue sometido a una angioplastia y se encuentra estable”, se lee en el comunicado que expuso la Universidad Católica en sus rede sociales.

    A raíz de tal situación, la UC decidió frenar el desarrollo del espectáculo. Por altavoces, se avisó que se esperaría por el informe médico correspondiente del afectado.

