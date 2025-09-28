El exportero de la Universidad Católica se desploma durante un juego y los médicos lo salvan
Los hechos se dieron durante el juego de despedida a José Pedro Fuenzalida, Milovan Mirosevic y Cristián Álvarez.
Durante un partido homenaje organizado por la Universidad Católica de Chile denominado “Adiós Capitanes” se vivieron momentos de tensión al ver a un futbolista desplomarse en el campo de juego.
El duelo amistoso sirvió para despedir a José Pedro Fuenzalida, Milovan Mirosevic y Cristián Álvarez, pero su compañero y portero, Patricio Toledo cayó al césped fulminado, por lo que alertó a todos en el estadio y la ambulancia tuvo que ingresar para trasladarlo al hospital.
Se informó que Patricio Toledo, ídolos de la UC sufrió un infarto agudo al miocardio, afortunadamente la intervención de los médicos fue a tiempo y evitaron una tragedia mayor.
“Informamos que en el marco del partido de despedida "Adiós Capitanes", nuestro ex arquero y jugador Patricio Toledo sufrió un infarto agudo de miocardio”.
“Gracias a la rápida acción de los equipos médicos y al equipo de operaciones de Claro Arena, quienes activaron de inmediato todos los protocolos de emergencia, Patricio Toledo recibió una oportuna y eficaz atención”.
“Nuestro ex arquero fue sometido a una angioplastia y se encuentra estable”, se lee en el comunicado que expuso la Universidad Católica en sus rede sociales.
A raíz de tal situación, la UC decidió frenar el desarrollo del espectáculo. Por altavoces, se avisó que se esperaría por el informe médico correspondiente del afectado.