Durante un partido homenaje organizado por la Universidad Católica de Chile denominado “Adiós Capitanes” se vivieron momentos de tensión al ver a un futbolista desplomarse en el campo de juego.

El duelo amistoso sirvió para despedir a José Pedro Fuenzalida, Milovan Mirosevic y Cristián Álvarez, pero su compañero y portero, Patricio Toledo cayó al césped fulminado, por lo que alertó a todos en el estadio y la ambulancia tuvo que ingresar para trasladarlo al hospital.

Se informó que Patricio Toledo, ídolos de la UC sufrió un infarto agudo al miocardio, afortunadamente la intervención de los médicos fue a tiempo y evitaron una tragedia mayor.

“Informamos que en el marco del partido de despedida "Adiós Capitanes", nuestro ex arquero y jugador Patricio Toledo sufrió un infarto agudo de miocardio”.

“Gracias a la rápida acción de los equipos médicos y al equipo de operaciones de Claro Arena, quienes activaron de inmediato todos los protocolos de emergencia, Patricio Toledo recibió una oportuna y eficaz atención”.

“Nuestro ex arquero fue sometido a una angioplastia y se encuentra estable”, se lee en el comunicado que expuso la Universidad Católica en sus rede sociales.