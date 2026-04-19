Liga MX Chicharito rompe el silencio sobre si está retirado del futbol El exdelantero de Chivas habló del futuro en su carrera ante los cuestionamientos constantes de la afición.

Video Chicharito responde sobre si está retirado del futbol

Javier 'Chicharito' habló en las últimas horas sobre su retiro del futbol y cambió su postura sobre lo que comentó en redes sociales este pasado sábado.

Si bien Chicharito había dejado entrever que no seguiría profesionalmente ligado al futbol, todo cambió este domingo al modificar su postura sobre su futuro en este deporte.

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Las palabras de Chicharito sobre su retiro del futbol



El sábado Javier Hernández respondió a los usuarios que le cuestionaron si extrañaba el futbol, si volvería a las canchas de manera profesional y si echaba de menos a sus compañeros de las Chivas.

“¿Por qué hacen tanto esta pregunta? ¿Me extrañan? ¿Quisieran que siguiera jugando? No (regresará al futbol profesional), sólo en las cáscaras de los domingos y así, en el barrio, no’más”, indicó Javier Hernández y agregó que “sí” extraña “mucho muchísimo” a sus compañeros en el Rebaño.

Este domingo volvió a subir parte de ese mismo video, con esa misma pregunta, pero sin dejar que la respuesta siguiera, si no que cortó lo que subió y le añadió un pequeño texto al posteo.

" No me he retirado gente, muy pronto les daré noticias. 🫡".

Cabe recordar que tras el Apertura 2025 dejó Chivas, al ser recordado por el penal fallado en los Cuartos de Final ante Cruz Azul y que después el mismo Chicharito habló entre lágrimas de lo que significó para él.